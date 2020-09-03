Руководители Кольского района почтили воинов павших в годы Великой Отечественной войны и написали «Диктант Победы»

3 сентября празднуется День окончания Второй мировой войны. Самый кровопролитный вооруженный конфликт в истории человечества длился шесть лет. Он начался 1 сентября 1939 года и завершился 2 сентября 1945 года. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Военные действия велись на территории 40 стран, а также на морских и океанских театрах. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

2 сентября 1945 года, в 9 часов 4 минуты по токийскому времени, на борту американского линкора «Миссури» был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». Вторая мировая война окончательно завершилась.

Днём 3 сентября руководители района и города Кола возложили цветы к Кольскому памятнику Герою Советского Союза, летчику Виктору Петровичу Миронову, а также к памятнику на братской могиле советских воинов, захороненных возле Кольского «Алеши».

И сегодня же, в память о миллионах погибших, в стране прошла патриотическая акция «Диктант Победы». Суть акции – проверка знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Проведение «Диктанта Победы» в 2020 году приурочено к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые «Диктант Победы» прошёл 7 мая 2019 года. В этом году, помимо России, заявки на участие в акции подали еще 75 стран. По всему миру было организовано более 7,5 тысячи площадок по написанию диктанта. Онлайн трансляция велась на сайте диктантпобеды.рф, всего диктант написали порядка полумиллиона человек!

В Мурманской области сегодня работало 89 точек по написанию диктанта. В Кольском районе площадки были открыты в Мурмашах и Междуречье. Проверить знания по истории Великой Отечественной войны каждый желающий мог на базах школ и Домов культуры. Присоединились к акции и многие войсковые части, которые базируются на территории муниципалитета.

Основную же площадку по написанию диктанта развернули в самом районном центре, в здании КРЦК. Здесь сегодня за парты сели глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян, которые тоже поддержали акцию.

- Я считаю, что «Диктант Победы» - это важнейшая акция, которая еще раз нам напоминает, какой ценой досталась та победа, - отметил Александр Лихолат. – Потомки обязательно должны помнить героизм защитников Брестской крепости, битвы за Москву, за Сталинград, Курскую дугу. Наши дети должны знать, кто освободил Европу от фашизма. Это заслуга всего нашего народа!

- Памятная дата, которую мы отмечаем 3 сентября, это, по сути, второй День Победы. Победы над милитаристской Японией, которой и закончилась Вторая мировая война, - подчеркнул Андрей Малхасян. – Суть акции «Диктант Победы» - это, прежде всего, патриотическое воспитание молодежи, формирование наших нравственных ценностей посредством сохранения военно-исторической памяти. Наш долг, долг потомков поколения победителей, помнить подвиг нашего многонационального народа, помнить нашу историю и не забывать подвиг предков. Чтобы передать эту память будущим поколениям!