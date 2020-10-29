Руководители Кольского района поздравили ветеранов

Глава Кольского района Андрей Малхасян, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава города Кола Светлана Чукарева поздравили тружеников тыла и ветерана Великой Отечественной войны с 76-ой годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Цветы и памятные подарки сегодня принимали Иннокентий Григорьевич Кокарев, Фаина Николаевна Малкина, Анна Яковлевна Андреева, Алевтина Сергеевна Иванова и Владислав Сергеевич Ивановский.

- От всех жителей Кольского района поздравляем ветеранов с Победой в советском Заполярье! 76 лет назад враг был изгнан с нашей Кольской земли, - сказал Александр Лихолат. - Мы не могли не прийти и не поздравить их сегодня. Увы, напряженная эпидемиологическая обстановка не даёт нам возможности обнять и расцеловать наших дорогих ветеранов. Мы благодарны им за то, что они у нас есть! Мы любим и ценим их. Дорогие ветераны берегите себя и будьте здоровы!

Каждый из них внёс свой вклад в сложный путь к Победе. Например, Анна Андреева, которой в 1941 году исполнилось всего 16 лет, трудилась на водочном заводе, который располагался на Каменном острове. Работала по 10 часов, а после шла на занятия в военкомат, где оттачивала действия по отражению нападения противника в тылу. Анна Яковлевна стала свидетелем страшной бомбёжки Мурманска 18 июля 1942 года. В её память навсегда врезался густой чёрный дым и жар, тянувшийся на Колу со стороны Мурманска.

А вот Алевтина Иванова в годы войны трудилась в колхозе «Третьей пятилетки», помогала ловить сёмгу, которую отправляли в Ленинград. Своим детям и внукам Алевтина Сергеевна рассказывала, о трагедии на понтонном мосту через реку Тулому, где погибло много наших земляков.

Ковал победу на фронте Владислав Ивановский. На защиту Родины он встал 17-летним подростком. На фронте начинал телефонистом, а позже воевал наводчиком легендарной советской боевой машины реактивной артиллерии «Катюша» на Украине в 61-м и 87-м гвардейском миномётном полку. День Победы 9 Мая 1945 года Владислав Ивановский встретил в Австрии.

Как сообщает администрация муниципалитета, вручая подарки, представители районной власти ещё раз поблагодарили ветеранов за храбрость, мужество и героизм, благодаря которым у страны появилось мирное будущее.