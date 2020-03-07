Руководители Кольского района поздравили женщин с наступающим 8 марта

В преддверии Международного женского дня глава Кольского района Андрей Малхасян и и.о. главы администрации Кольского района Игорь Богданов поздравили жительниц района с наступающим праздником.

Большой концерт, посвященный женщинам, состоялся в районном Центре культуры. Уже по традиции в этот день чествовали и самых успешных жительниц района, которые в этом году внесли наибольший вклад в его развитие.

Благодарности получили 16 дам. Среди них медики, сотрудники полиции, почты, судьи, социальные работники, а также работники образования и банковские служащие.

- Я сердечно поздравлю всех наших девушек с наступающим Международным женским днём, - отметил глава Кольского района Андрей Малхасян. – В России этот праздник отмечается с особой теплотой. Он наполнен цветами, подарками и самыми тёплыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, коллегам по работе и всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь именно женщина даёт нам жизнь, согревает нас своей любовью, заботой и поддержкой. Именно в женщинах, в её милосердии и достоинстве и сокрыта истинная душа России.

- Я хочу пожелать нашим женщинам, чтобы в течение всего праздника, да и всего года вас окружали только любимые мужчины. Неважно кто это будет: муж, дедушка, сын, - подчеркнул и.о. главы администрации Игорь Богданов. – Спасибо вам за всё, дорогие, милые женщины.

Поздравили женщин и коллективы Кольского районного Центра культуры. Праздничная программа длилась больше часа. Зрители отметили, что она получилась по-настоящему теплой и душевной, сообщает администрация Кольского района.