Руководители Минтранса и Минстроя РФ обсудили вопросы финансирования строительства новейших атомных ледоколов и железнодорожной линии в Мурманской области

На рабочей встрече 5 августа министр транспорта Андрей Никитин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин обсудили актуальные вопросы финансирования и кассового исполнения совместных проектов. Договорились проработать возможность сокращения взаимных бюрократических процедур.

Как сообщает mintrans.gov.ru, одной из тем беседы стала реализация проектов транспортной инфраструктуры с применением механизма индивидуальных бюджетных кредитов. Минстрой России курирует комплексную государственную программу «Строительство». Транспортная отрасль в ней самая весомая – на неё приходится 35,7% объёма инвестиций, всего будет 76 проектов.

Самыми капиталоемкими в транспортной сфере станут строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер», а также четвёртого, пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Сталинград», «Ленинград» и «Чукотка».

В рамках КГП ведётся строительство железнодорожной линии в Кольском районе и городе Мурманске. Мероприятие является частью комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Также обсуждался ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

