Руководители Мурманска в День воспитателя и всех работников дошкольного образования пришли с подарками в детский сад

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили детский сад № 115 и поздравили сотрудников с наступающим профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех работников дошкольного образования.

В учреждении работает 63 работника, из них 32 педагога имеют высшую и первую квалификационную категорию. Педагогический коллектив детского сада – активный участник инновационных процессов в системе дошкольного образования.

– Сегодня всех работников дошкольных учреждений поздравляю с наступающим профессиональным праздником, – сказал Андрей Сысоев. – Прекрасный детский сад, успешно участвующий в профессиональных конкурсах, в том числе и всероссийского уровня. Замечательный коллектив, опытные специалисты, использующие в своей работе уникальные методики, настоящие профессионалы, которые не просто воспитывают наших детей, а делают это с теплотой и любовью.

Детский сад № 115 на ул. Героев Рыбачьего, 25 функционирует более 40 лет. В настоящее время здесь воспитывается 201 ребёнок. Работают 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.

– Мы сегодня пообщались с воспитателями. Очень здорово, что у нас полностью укомплектован персонал садика, – отметил Евгений Никора. – В целом такая ситуация в большинстве дошкольных учреждений города Мурманска. Это говорит о том, что профессия воспитателя, педагога, работника детского сада, востребована.

Напомним, что в МДОУ № 115 в текущем году проведены работы по комплексной замене оконных блоков в рамках проекта «Тёплое окно».