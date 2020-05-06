Руководители Мурманска возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову

Сегодня депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации заполярной столицы Евгений Никора возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

– Во время Великой Отечественной войны на долю Мурманска выпали суровые испытания, – отметил Алексей Веллер. – Несмотря на это, город продолжал жить, работать, выполнять важную стратегическую роль для всей страны. Мурманск и его жители проявили героизм, в 1985 году город по праву получил столь высокое звание. В этот день желаю, чтобы мы, жители сегодняшнего Мурманска соответствовали памяти наших дедов, бабушек, отцов, матерей, которые своим героическим самопожертвованием завоевали для Мурманска это звание. В сегодняшнее непростое время давайте смотреть в будущее с оптимизмом. Мы – дети победителей, мы победим!

– Мы гордимся, что живём на славной земле великих и сильных людей, – сказал Андрей Сысоев. – Лучшим памятником погибшим является наш город, возрожденный из пепла на берегу Кольского залива. Желаю всем жителям города–героя Мурманска мира и добра, здоровья и благополучия!

– Защитники Мурманска стояли насмерть в окопах и в заводских цехах, на палубах кораблей и на пылающих улицах, на портовых причалах и на партизанских тропах, – отметил Евгений Никора. – Военная угроза Мурманску была снята в октябре 1944 года, когда советские войска разгромили группировку немецких войск на Крайнем Севере и освободили Заполярье. Мурманчане выстояли, несмотря ни на что. А потом возвели новый современный город, в котором мы сейчас живём.