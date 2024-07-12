Руководители мурманских расчётных центров получили многотысячные штрафы из-за долгов перед энергетиками

Октябрьский суд города Мурманска вынес обвинительные приговоры директорам расчётных центров АО «МРИВЦ» и АО «РЦ «Аракс» по уголовным делам о «злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда».

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, ранее, Арбитражный суд Мурманской области вынес решения руководителям расчётных центров о перечислении денежных средств со специальных счетов управляющих компаний за потребленную электроэнергию в адрес филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск. Однако решения суда исполнены не были.

«В результате принципиального подхода дознавателей Федеральной службы судебных приставов Мурманской области и грамотно выстроенной обвинительной линии прокуратуры области удалось добиться обвинительных решений Октябрьского районного суда Мурманска. И результат - судебные штрафы по уголовным делам, возбужденным в отношении директоров расчётных центров», – отметили в блоке по безопасности филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

За неисполнение решения Арбитражного суда региона по перечислению денежных средств в адрес филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск генеральному директору АО «МРИВЦ» назначен судебный штраф в размере 180 тысяч рублей, а руководителю АО «РЦ Аракс» – судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.