Руководители организаций розничной торговли Мурманской области отмечают недостаточный платёжеспособный спрос населения

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», оборот розничной торговли в январе-ноябре 2021 года в нашем регионе составил 169141,3 млн рублей, или 99,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2021 года – 15336,7 млн рублей, или 103,4%.

За одиннадцать месяцев 2021 года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (в январе-ноябре 2020 года – соответственно 99,9% и 0,1%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-ноябре 2021 года составил 102870,7 млн рублей, или 100,3% к соответствующему периоду 2020 года, непродовольственными товарами – 66270,6 млн рублей или 99,0%.

В январе-ноябре 2021 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,8%, непродовольственных товаров – 39,2% (в январе-ноябре 2020 года – 60,6% и 39,4% соответственно).

Как сообщает статистическое ведомство, в IV квартале 2021 года руководители 69% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 31% как «неблагоприятную» (в предыдущем квартале – аналогично).

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил 4,2 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле в IV квартале 2021 года, руководители организаций назвали недостаточный платёжеспособный спрос населения (56% опрошенных), высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (50), высокий уровень налогов (47), и недостаток финансовых средств (31% опрошенных).