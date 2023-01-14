Руководители организаций сферы услуг Мурманской области отмечают снижение уровня антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления

В IV квартале 2022 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 68% (в III квартале 2022 года – 43%), как «неблагоприятную» – 32% (в III квартале 2022 года – 57%). Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил - 5 процентных пункта.

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Рынки товаров и услуг» доклада отмечается, что в Мурманской области оборот общественного питания в январе–ноябре 2022 года составил 24953,3 млн рублей, или 102,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2022 года – 2557,7 млн рублей, или 99,7%.

Объём платных услуг, оказанных населению региона в январе–ноябре 2022 года, составил 67633,8 млн рублей, или 100,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2022 года – 6413,7 млн рублей, или 96,2%.

В IV квартале 2022 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 68% (в III квартале 2022 года – 43%), как «неблагоприятную» – 32% (в III квартале 2022 года – 57%). Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил - 5 процентных пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг в IV квартале 2022 года, руководители организаций назвали неопределённость экономической ситуации (86% опрошенных), недостаток финансовых средств и недостаточный спрос на услуги (по 36% опрошенных), а также высокий уровень налогообложения (32% опрошенных).

В 2022 году, по мнению 32% руководителей организаций сферы услуг Мурманской области, снизился уровень ненадлежащей рекламы, 11% – уровень недобросовестной конкуренции и 21% – уровень антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления. Об улучшении состояния конкурентной среды и о доступности услуг естественных монополий сообщили соответственно 18% и 21% руководителей обследованных организаций нашего региона1.

Диаграмма: https://murmanskstat.gks.ru/folder/160380/document/194053