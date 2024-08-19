Руководители подразделений РЖД ознакомились с работой ММТП

Руководители Северо-Кавказской железной дороги в сопровождении коллег из Октябрьской железной дороги приехали в Мурманский морской торговый порт изучить опыт работы мурманских коллег, понять всю цепочку движения угля от е добычи, до отправки получателями. Проект был реализован в рамках программы Корпоративного университета РЖД.

«Для нас важно, чтобы специалисты понимали всю цепочку движения угля – начиная с момента погрузки его на разрезе, заканчивая отправкой через порты страны по морю. Важно, чтобы коллеги познакомились, обменялись контактами, чтобы в будущем было проще взаимодействовать, организуя слаженную работу по всем направлениям», - отметил заместитель начальника Октябрьской железной дороги по территориальному управлению Дмитрий Медников.

Представители РЖД в первую очередь осмотрели объекты железнодорожной инфраструктуры.

«Мурманский морской торговый порт на данный момент является самым надёжным направлением, так как есть прямой выход в мировой океан, поэтому есть возможность беспрепятственно отправлять груз по Северному морскому пути. Это позволяет обеспечить транспортную связанность регионов европейской части России со всеми точками мира. Но при сегодняшней экспортной цене угля перевозки через Мурманск становятся недостаточно рентабельными», - отметил заместитель директора - директор по железнодорожному транспорту АО «ММТП» Игорь Натаров.

Большое внимание уделили и экологической безопасности. Напомним, поставщики груза в ММТП теперь обязаны приводить его к необходимым стандартам перед отправкой в порт, а также обеспечивать обработку специальной жидкостью, уменьшающей выделение пыли. Решение было принято по итогам деятельности рабочей группы по усилению мер по борьбе с угольной пылью.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255841%2Fwall-149919532_4151