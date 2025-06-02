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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 14:00

Руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе, поколения Y — сильнее в IT

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» решил исследовать, существуют ли различия в управлении подчиненными между руководителями поколения X (родившимися примерно в 1961—1984 годах) и поколения Y (1985—2004). В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне выбрали качества, которые в лучшей степени характеризуют отношение к работе и команде их непосредственного руководителя.

В чём основные отличия в отношении к работе и команде руководителей поколений X и Y? Начальники 40+ в 2 раза чаще являются несомненными авторитетами для подчиненных (о таком качестве упомянул каждый пятый сотрудник, работающий под их руководством, и лишь каждый десятый, работающий под руководством более молодых управленцев). Руководители из поколения X также часто являются примерами прагматичного и реалистичного подхода к труду (16 и 13% голосов опрошенных). Молодые управленцы сильнее в IT — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 14% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 8%. Начальники из поколения Y чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными (28 и 18% соответственно) и неформальный стиль общения (30 и 20%), адаптируются к рыночным изменениям быстрее (26 и 17%), чаще используют обратную связь (36 и 24%), четко ставят рабочие задачи (35 и 24%).

Время проведения опроса: 31 марта — 7 апреля 2025 года.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

 

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