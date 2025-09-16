Руководители проверили ход работ на ключевых объектах областного центра

В центре Мурманска продолжаются работы по благоустройству. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и врип главы Мурманска Иван Лебедев проверили ход работ на ключевых объектах столицы Кольского Заполярья.

- В рамках плана «На Севере — жить!» и в соответствии с мастер-планом Мурманской агломерации обновляем центр заполярной столицы, - отметил Иван Лебедев.

На улице Ленинградской создаётся пешеходная зона площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. Здесь появятся гранитные тротуары, современные системы освещения и видеонаблюдения, а также зоны отдыха с павильоном санузла, комнатой матери и ребёнка, скамейками, качелями и гамаками.

На площади Пять Углов уже завершены работы по переносу инженерных сетей. Сейчас ведётся прокладка ливневой канализации, вертикальная планировка территории и монтаж конструкций трансформаторной подстанции, а также фундаментов для будущих малых архитектурных форм.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30854&page=1