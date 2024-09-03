Руководители региональных министерств поздравили северян с началом нового учебного года

2 сентября в школах Мурманской области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Представители регионального правительства посетили образовательные учреждения и поздравили юных северян, их родителей и преподавателей с началом нового учебного года.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа посетила школу №49 в Мурманске, открыв класс химии, который был модернизирован в рамках проекта «Арктическая школа». Проект охватывает все школы региона – на данный момент уже создано 282 современных и ярких пространства для детей, которые способствуют всестороннему развитию юного школьника.

«Изучение природы, окружающей среды и экологии является важным элементом нашего образовательного процесса. Мы выражаем благодарность всем педагогам и общественным активистам, которые способствуют экологическому воспитанию молодого поколения. Вместе мы сможем воспитать экологически грамотных людей, обеспечив здоровое будущее нашей планеты», – отметила Зинаида Середа.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев принял участие в торжественной линейке в мурманской прогимназии №51. К новому учебному году в прогимназии был отремонтирован спортивный зал в рамках проекта «Арктическая школа». Глава профильного ведомства пожелал ребятам упорства и терпения, не пасовать перед трудностями и радоваться каждой победе.

При поддержке правительства Мурманской области в школе №41 города Мурманска появился информационно-библиотечный центр в рамках проекта «Арктическая школа» и стратегического плана «На Севере – жить». Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова поздравила учеников школы №41 с Днем знаний и отметила, что школьная пора не только остается в памяти на долгие годы, но и формирует фундамент будущей профессии.

«Как много сделано за последние пять лет, чтобы учебный процесс заполярных школьников был комфортным и интересным! Ремонты и реконструкции, обновление материально-технической базы, а также современные пространства и совершенно новые проекты, такие как IT-куб, «Точки роста», «Уникум» и конечно, «Арктическая школа». Учитесь, творите и дерзайте для настоящего и будущего нашей великой страны!» – отметила министр.

Министр труда и социального развития Сергей Мякишев принял участие в торжественных мероприятиях в гимназии №9 города Мурманска. По программе «Арктическая школа» к началу нового учебного года здесь открылся новый кабинет информатики.

«Правительство Мурманской области уделяет особое внимание созданию современных образовательных пространств. Для того, чтобы ученики могли максимально подготовиться к тем специальностям, которые они выбрали и которые востребованы в регионе», – отметил Сергей Мякишев.

Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков посетил школу №23, где был модернизирован кабинет информатики. Глава профильного ведомства отметил, что обновленный план «На Севере – жить» нацелен на создание комфортных условий для обучения юных северян.

«На территории Мурманской области построено 8 детских садов, уже построена первая за 30 лет школа в Североморске, строятся две школы в Мурманске и одна в Печенге. Помимо мероприятий, реализуемых в рамках нацпроектов, в регионе также активно модернизируются образовательные учреждения по плану «На Севере – жить». В том числе кабинет информатики в школе №23 Мурманска. Не менее важным для команды регионального правительства является создание условий для педагогов», – подчеркнул Алексей Грачиков.

Министр образования и науки Диана Кузнецова посетила торжественную линейку в честь начала учебного года в Молочненской школе.

Школа открыла свои двери после капитального ремонта. Для детей и педагогов сделали красивые современные кабинеты, рекреации, залы, отремонтировали само здание.

«Всё, что сделано за последние несколько лет для развития системы образования Мурманской области – это инвестиции на десятилетия. При поддержке правительства региона открыто свыше тысячи новых пространств. Системные решения, принятые в рамках плана «На Севере – жить», продолжат обеспечивать сферу образования современной инфраструктурой. Продолжатся строительство и капитальный ремонт школ, реализация региональной программы «Арктическая школа», чтобы обновлённые здания и помещения послужили не одному поколению юных северян», – сказала Диана Кузнецова.

В школе №5 города Мурманска открылся новый спортивный зал. Учеников и педагогов с Днем знаний и открытием современного пространства поздравила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«От имени главы региона Андрея Чибиса, команды правительства и себя лично поздравляю вас с Днем знаний! Обучение в школе – это не только получение знаний, но и формирование физического воспитания, двигательных умений и навыков», – отметила Светлана Наумова.

Кроме того, в учреждении при поддержке правительства заменены окна, а в новом спортзале установлено оборудование, что является особенно важным для подготовки профильных кадетских классов со спортивным профилем.

С 1 сентября юных мурманчан и их учителей также поздравил начальник УФСИН России по Мурманской области полковник внутренней службы Бондарь Сергей.

Председатель Комитета по тарифному регулированию Елена Стукова посетила мурманскую школу №50, где к началу нового учебного года открылся кванториум.

«Кванториум – это уникальное место, где учащиеся смогут попробовать себя в лего-конструировании, программировании, почувствовать себя настоящим ученым или инженером. Для кого-то занятия в кванториуме станет хобби, а для некоторых первыми шагами к будущей профессии. Начиная с 2025 года, будут организованы экскурсии на предприятия так, чтобы каждый старшеклассник посетил не менее 2 предприятий региона и получил полное представление о том, какие он имеет возможности для жизни и развития в регионе», – отметила Елена Стукова.

Глава министерства имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина посетила школу №21 города Мурманска, где в рамках проекта «Арктическая школа» был отремонтирован спортивный зал, заменены окна и модернизировано отопление.

«Для меня, как для выпускницы этой школы, было особенно волнительно вновь оказаться в родных стенах. Я была приятно удивлена тому, как школа преобразилась за последние годы. Я хочу пожелать всем ученикам, начиная от первоклассников и заканчивая выпускниками, успехов в новом учебном году. Первоклассникам я желаю интересного и запоминающегося первого учебного года, ученикам – хороших оценок, а выпускникам – успешного поступления в учебные заведения нашего региона, чтобы они могли продолжить свою жизнь и карьеру в Мурманской области», – отметила Виктория Минкина.

Министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в школе Мурманска №33, где были проведены в рамках проекта «Арктическая школа».

Ксения Викторовна поздравила учеников, педагогов и родителей с началом нового учебного года, пожелала успехов и отметила, что поддержка и развитие системы образования является приоритетной для губернатора Андрея Чибиса и команды правительства Мурманской области.

Глава регионального минфина Михаил Селзнев принял участие в торжественной линейке в мурманской школе №22 и поздравил северян с Днём знаний.

«Очень волнительно здесь присутствовать, потому что 36 лет назад я сам стоял на линейке в 22 школе среди первоклашек и именно отсюда начался мой школьный путь. Хочется сказать огромное спасибо педагогам школ за то, что они вкладывают в наших детей знания, учат их гордиться своей страной, школой и своими родителями, поблагодарить родителей за таких прекрасных детей и, конечно, пожелать им терпения и удачи», – поделился министр финансов Мурманской области Михаил Селезнев.

Председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев поздравил с началом учебного года педагогический и студенческий коллектив Мурманского индустриального колледжа. Он подвел итоги совместной работе и вручил грамоты активным студентам-поварам, которые под руководством опытных педагогов готовили блюда «арктической кухни» на гастрономическом фестивале «Вкус Арктики».

Также Александр Елисеев посетил школу №43 города Мурманска, в которой в рамках проекта «Арктическая школа» было открыто современное пространство «Рекреация». Для организации познавательного отдыха в новом рекреационном пространстве председатель подарил ученикам школы настольные игры «Поймай северное сияние» и «Мемо», позволяющие больше узнать о достопримечательностях и особенностях родного края.

«Национальный проект «Образование» и губернаторский план «На Севере – жить» способствуют изменению системы образованию. За последние 5 лет на эти цели направлено более 140 млрд рублей. В общей сложности по всем программам обновлено порядка 1000 образовательных пространств в детских садах, школах, в учреждениях дополнительного образования, колледжах и вузе», – сообщил Александр Елисеев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, начальник регионального управления по реализации антикоррупционной политики Михаил Пшеничный принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в мурманской школе №42. Здесь открылся новый современный кабинет информационных технологий в рамках региональной программы «Арктическая школа».

Символично, что именно в этой школе 48 лет назад Михаил Александрович первый раз пошёл в первый класс. В своём выступлении он поздравил учеников, учителей и родителей с началом нового учебного года, отметив важность образования для развития личности и общества в целом.

«Образование – это не только получение знаний, но и формирование ценностей, таких как честность, ответственность и уважение к другим, а также справедливость и дружба», – отметил Михаил Пшеничный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/