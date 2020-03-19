Руководители регионов несут персональную ответственность за выполнение национальных проектов - полпред в СЗФО Александр Гуцан

Благодаря открытию двух новых ФАПов в Магнетитах и Килпъявре жители небольших населенных пунктов Мурманской области смогут получать медпомощь недалеко от дома, новое оборудование в 26 медорганизациях сократило сроки ожидания исследований, скоростной Интернет появился ещё в 12 школах региона, 141 семья улучшила жилищные условия, а три новых детских сада на 225 мест – в Североморске, Александровске и Печенгском районе – значительно сократили очередь и создали комфортные условия для маленьких жителей военных гарнизонов.

Такую информацию о реализации национальных проектов в Мурманской области в 2019 году озвучил глава региона Андрей Чибис на совещании под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Обсуждение хода реализации национальных проектов на территории Мурманской области прошло в режиме видеоконференцсвязи из аппарата полномочного представителя с региональным правительством.

Как отметил в своём вступительном слове полномочный представитель, ключевые направления развития страны определены майскими указами Президента Российской Федерации Владимира Путина. В Послании Федеральному Собранию глава государства обозначил дополнительные меры. Среди них – увеличение суммы материнского капитала, дополнительная помощь на ребенка от трех до семи лет для малообеспеченных родителей, поощрение учителей за классное руководство и организация бесплатного горячего питания для младших школьников, надежное льготное лекарственное обеспечение. Александр Гуцан подчеркнул, что в Мурманской области уже есть значимые ощутимые результаты реализации указов Президента.

«Необходимо отладить работу в регионе так, чтобы положения Послания Президента Российской Федерации и майских указов были исполнены в намеченные сроки и в полном объёме. Руководители регионов несут персональную ответственность за выполнение национальных проектов. В первую очередь изменения должны почувствовать жители – повышение заработной платы, доступность жилья, улучшение качества дорог, создание условий для самореализации каждого человека, возможность жить в комфортной и качественной среде не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах», – акцентировал внимание Александр Гуцан.

Губернатор Андрей Чибис обозначил основные ключевые достижения, которых удалось добиться в области в 2019 году, – открытие театра кукол в Мурманске, первого виртуального зала в стране в Апатитах, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Полярные Зори и успешную реализацию планов в Кольском Заполярье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мурманская область участвует в реализации десяти национальных проектов. По каждому создан проектный комитет. В 2019 году из 147 показателей в полном объеме обеспечено достижение 136. Активно работая над национальными проектами, мы старались максимально реализовать задуманное, чтобы показатели были честными», – сказал губернатор.

На совещании проанализирован ход реализации нацпроектов «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на реализацию национальных проектов в 2020 году выделено в общей сложности 13,3 млрд рублей. Эти средства будут направлены на выплаты в связи с рождением первого ребёнка, на строительство пяти новых детских садов для детей в возрасте от полутора лет, завершение строительства школы в Североморске, создание мобильного технопарка «Кванториум», на обустройство дворовых территорий и другие цели.

Полномочный представитель обратил внимание руководителей органов власти Мурманской области на необходимость принятия дополнительных мер в сфере жилищного строительства, в решении вопросов повышения доступности и качества здравоохранения, демографии, расширения доступа к комфортной городской и транспортной инфраструктуре, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.