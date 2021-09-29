Руководители Североморска занялись ручным управлением управляющей компанией в посёлке Малое Сафоново

28 сентября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева работали в посёлке Малое Сафоново по жалобам избирателей, которые касались плохой работы управляющей компании «Прогресс».

У дома №5 по улице Елькина их ожидали помощник главы ЗАТО г. Североморск Игорь Козинский, курирующий положение дел в посёлке, и генеральный директор УК «Прогресс» Алексей Юдин.

К сожалению, как отметила Евгения Гордеева, избранная в Совет депутатов от этого избирательного округа, в аварийную службу УК «Прогресс» жители посёлка дозвониться не могут, и они направляют обращения по всем проблемам ЖКХ в её адрес. Только реагирование депутата на эти проблемы, выход на руководство УК позволяет сдвинуть дело с мёртвой точки, обязать специалистов управляющей компании устранять недостатки.

В доме №5 по улице Елькина в результате выполненного ремонта, перепланировки и замене труб отопления на меньший диаметр в одной из квартир ухудшилось отопление по всему стояку. Вот уже почти два года к собственнику квартиры коммунальные структуры не могут принять меры по восстановлению в исходное состояние труб системы отопления. Хотя, в соответствие с законодательством, в таких случаях собственника могут лишить квартиры, если он не выполняет требования Госжилинспекции.

К сожалению, перебои с теплом происходили не только по вине УК «Прогресс». Две аварии с прорывом труб отопления происходили в подвалах домов, в результате чего они были затоплены. Потребовалась откачка воды и ремонт магистральных труб силами специалистов АО «МЭС».

Непосредственно во время посещения посёлка на телефон Евгении Гордеевой поступила ещё одно обращение жительницы, которая жаловалась на отсутствие реакции на её просьбу устранить прорыв труб системы водоснабжения в её квартире. Правда, руководитель УК «Прогресс» Алексей Юдин отреагировал немедленно, направив сантехника устранять аварию. И она была устранена.

В ходе общения с Алексеем Юдиным он заверил депутатов в том, что в ближайшее время будет выполнен ямочный ремонт на улице Панина.