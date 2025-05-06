Руководители управлений округов Мурманска стараются оперативно устранять замечания, высказанные горожанами во время встреч

В округах заполярной столицы продолжаются выездные встречи руководителей управлений округов города с жителями.

Начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Шаповалов провели встречу с жильцами дома №39/3 по ул. Академика Книповича. Обсуждались вопросы содержания придомовой территории, ремонта подъездов, установки нового ограждения зелёной зоны и плохого состояния асфальтобетонного покрытия дороги в районе домов №№35/1 и 49. Жители отметили регулярное подтопление сточными водами подвального помещения дома №35/1, необходимость проведения дезинфекции и дезинсекции, а также удаления несанкционированных надписей на фасаде дома №39/3. Последняя проблема была устранена после встречи.

В Ленинском административном округе начальник управления Андрей Костин провёл встречу с жильцами дома №23 по ул. Октябрьской. Жители пожаловались на автовладельцев, которые регулярно ставят свои транспортные средства на проезде между домами №№21 и 23. Машины мешают полноценной уборке от снега и наледи. Также была поднята проблема с мусорными контейнерами, которые регулярно оставляются на проезжей части. На следующий день контейнерная площадка была приведена в порядок.

В ходе встречи начальника управления Первомайского административного округа Александра Боянжу с жильцами дома №8 по ул. Олега Кошевого поступила просьба закрасить несанкционированные надписи на фасаде дома, работы были выполнены незамедлительно.

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29896&page=1