Руководителя АО «МПЗ Аскона» оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

Прокуратура города Североморска провела проверку соблюдения природоохранного законодательства, во время которой было установлено, что на территории земельного участка с прилегающей к нему акваторией Кольского залива Баренцева моря АО «МПЗ Аскона» осуществляет складирование и хранение частей металлоконструкций, лома и отходов железа и стали со следами коррозии.

При этом территория не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.

По результатам проверки прокуратурой г. Североморска в отношении руководителя предприятия возбуждено дело по ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод).

Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора вынесено постановление о привлечении руководителя предприятия к административной ответственности, назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратурой в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.