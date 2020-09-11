Руководителя аптеки оштрафовали за грубое нарушение лицензионных требований

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска в ходе проверки выявлен факт отсутствия в одной из аптек лекарственного средства, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств из Минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Также проверкой установлены нарушения законодательства об обороте лекарственных средств, выразившиеся в несоблюдении правил их хранения с нарушением температурного режима.

Выявленные нарушения в силу Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081, относятся к грубым нарушениям лицензионных требований, что влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

В целях устранения нарушений прокуратурой округа руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении, об обращении лекарственных средств, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По факту выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении должностного лица и юридического лица вынесены постановления об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, которые рассмотрены и удовлетворены.

Постановлением мирового суда должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Постановлением Арбитражного суда Мурманской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.