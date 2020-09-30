Руководителя мончегорской теплоснабжающей организации привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой Мончегорска в связи с началом на территории Мончегорска отопительного периода была проведена проверка исполнения законодательства о теплоснабжении, а также законодательства о защите жилищных прав граждан.

Установлено, что 8 сентября в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения в районе одного из многоквартирных домов по Комсомольской набережной в Мончегорске теплосетевой организацией произведено частичное отключение отопления и горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме с сохранением подачи горячей воды по тупиковой схеме.

Вместе с тем, как показала проверка, при производстве работ возникла аварийная ситуация, что повлекло необходимость полного отключения горячего водоснабжения и отопления в указанном многоквартирном доме.

Вопреки предусмотренным законом требованиям в условиях начатого отопительного сезона организацией допущено полное отключение рассматриваемого многоквартирного жилого дома от теплоснабжения и горячего водоснабжения на срок более 2-х суток подряд, чем грубо нарушены права жильцов указанного дома на благоприятные условия проживания.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес руководителя теплоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого теплоснабжение дома восстановлено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.