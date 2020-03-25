Руководителя ООО «Комфорт-сервис» оштрафовали за нарушение Трудового кодекса

Прокуратура города Мончегорска провела проверку по обращению заявителя о нарушении его трудовых прав управляющей организацией ООО «Комфорт-сервис», во время которой было установлено, что работнику заработная плата выплачивалась не в установленные сроки с нарушением требований статьи 136 Трудового кодекса РФ. Кроме того, при увольнении работника окончательный расчет с ним на дату увольнения не был произведён.

По результатам проверки в адрес работодателя внесено представление с требованием произвести выплату неначисленной и невыплаченной заработной платы.

За допущенные нарушения прокурором города в отношении должностного лица - генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Постановлением Государственной инспекции труда в Мурманской области должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 16 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работника восстановлены.