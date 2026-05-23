Руководство и коллег в харассменте чаще обвиняют миллениалы

О харассменте со стороны начальства чаще рассказывали россияне 25—35 лет, со стороны коллег — 35—45-летние. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан и представители 500 компаний из всех округов страны.

5% россиян приходилось быть объектом домогательств со стороны руководства, 8% — со стороны коллег.

Женщины с харассментом сталкиваются чаще: о неподобающем поведении управленцев рассказали 6% россиянок, о приставаниях сослуживцев — 10% (среди мужчин 4 и 5% соответственно).

Миллениалы (годы рождения с 1981 по 2000) о подобных случаях рассказывали чаще зумеров и бумеров: о домогательствах руководства заявили 6% 25—35-летних, о домогательствах коллег — 9% респондентов в возрасте от 35 до 45 лет.

Опрос представителей 500 компаний показал: формальные процедуры расследования обвинений в сексуальном преследовании на работе действуют в 6% компаний.

Время проведения опроса: 27 апреля — 5 мая 2026 года.