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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 10:15

Руководство Министерства здравоохранения региона и Кольской ГМК обсудили варианты развития медицины в городах присутствия компании

Вопросам оказания качественной квалифицированной медицинской помощи в Мончегорске и Печенгском округе было посвящено совещание с участием вице-президента - руководителя Кольского дивизиона компании «Норникель», генерального директора Кольской ГМК Александра Леонова и заместителя губернатора - министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.

Нехватка медицинских кадров – одна из острейших проблем учреждений здравоохранения. На встрече стороны обсудили варианты поддержки, которые могут способствовать решению кадровых вопросов.

«Поддержка и развитие территорий, на которых мы работаем, — это, несомненно, приоритет компании, заявил вице-президент – руководитель Кольского дивизиона компании «Норникель», генеральный директор Кольской ГМК Александр Леонов. - Мы понимаем, что одной из самых важных составляющих благополучия населения является качественная и своевременная медицинская помощь, поэтому на встрече с руководством министерства мы обсудили, чем компания может поддержать медучреждения для улучшения ситуации».

Дмитрий Панычев поблагодарил Александра Леонова за взаимодействие и отметил, что правительство Мурманской области ежегодно выделяет дополнительные средства на кадровое обеспечение системы здравоохранения.

«Только в этом году выделено 684 млн рублей, в том числе на новые меры социальной поддержки в виде денежных выплат на компенсацию аренды жилья медицинским работникам, оплаты дороги и жилья студентам, прибывающим на медицинскую практику в регион, выплату стипендии в размере 3000 рублей студентам колледжей при заключении договора о трудоустройстве в медицинскую организацию. Также увеличен размер компенсационной выплаты врачам, принимаемым на квотированные рабочие места в городах Заполярный, Кандалакша, Ковдор, Оленегорск с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. И это только дополнительно к уже существующей целой системе социальной поддержки медицинских работников», - отметил Дмитрий Панычев.

Со своей стороны дополнительную помощь объектам здравоохранения в городах присутствия оказывает Кольская ГМК. Так, в 2021 году на средства компании в Заполярном отремонтировали две квартиры для вновь прибывших врачей. В 2022 году в Мончегорске привели в порядок 17 квартир, часть из которых передали приезжим медработникам. Кроме того, в Мончегорске в ближайшее время откроется МРТ-модуль, услуги которого будут доступны работникам компании как из Мончегорска, так и Печенгского округа. На его строительство «Норникель» израсходовал 200 миллионов рублей. По итогам встречи, стороны договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество по улучшению доступности и качества медицинских услуг в городах присутствия компании.

 

Фото предоставлено управлением общественных связей АО «Кольская ГМК».

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