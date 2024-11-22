Руководство Мурманского морского торгового порта совместно с Минтрансом, РЖД и грузоотправителями ищет возможности для расширения номенклатуры грузов

Форум и Выставка «Транспорт России» — главное деловое событие транспортной отрасли. Мероприятие проходило с 19 по 21 ноября в московском Гостином Дворе при поддержке правительства РФ.

21 ноября в российской столице завершил работу XVIII Международный форум и выставка «Транспорт России», который традиционно включал в себя более 30 деловых мероприятий с участием более 300 экспертов. Ежегодно он собирает около 4 тысяч участников, а выставка привлекает более 10 тысяч посетителей.

Форум и Выставка «Транспорт России» — главное деловое событие транспортной отрасли. Мероприятие проходило с 19 по 21 ноября в московском Гостином Дворе при поддержке правительства РФ.

В рамках мероприятия подробностями о сложившейся ситуации в текущем году с журналистами «РЖД.ТВ» поделился исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник, который отметил, что экспорт угля в 2024 году снизился на 17%, в том числе из-за переориентации грузов на Восток; перевалка железорудного концентрата и окатышей, несмотря на увеличение, неспособна заполнить мощности универсального порта и компенсировать падение грузооборота угля.

Фото и видео: https://vk.com/murport51