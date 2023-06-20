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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 15:15

Руководство ВСУ планирует нанести ракетные удары по территории России, включая Крым

Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Министерство обороны Российской Федерации сегодня сообщает о заседании коллегии военного ведомства. Со вступительным словом перед участниками заседания выступил министр обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, который сообщил, что «Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО.

С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг.

По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу».

Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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