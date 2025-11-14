«Арктика — 2050: будущее начинается сегодня»: опубликована деловая программа международного форумаПраздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годы
Руководству АО «Ситиматик» вновь указали на недоработки: губернатор Мурманской области и федеральный центр обсудили деятельность регионального оператора

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провел рабочее совещание, посвящённое ситуации в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами и исполнению обязательств региональным оператором АО «Ситиматик». Проблемные вопросы функционирования регоператора обсудили вместе с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Денисом Буцаевым.

На повестке – три основных блока: текущая работа по вывозу мусора, создание критически важной инфраструктуры и долгосрочные планы по выполнению национальных целей в сфере экологии.

Так, было отмечено, что, несмотря на данные ранее обещания, региональный оператор до сих пор не вышел на стабильный ежедневный график вывоза ТКО. Для усиления парка техники на линии работают восемь дополнительных единиц вместо обещанных 10.

Также глава региона указал на системные проблемы в работе действующего полигона в Междуречье. Как отметили представители АО «Ситиматик», в рамках стратегии по обеспечению долгосрочной и эффективной эксплуатации объекта компания готова приступить к выработке альтернативных решений переработки отходов.

«Некоторые первоначальные предложения не выдерживают критики, и мы согласны с необходимостью их пересмотра. Мы совместно проработаем и скорректируем проект», – отметил Андрей Чибис. 

Напомним, что по поручению главы региона в области усилен контроль за работой в сфере ЖКХ. Он касается как управляющих организаций, так и деятельности регоператора по обращению с ТКО. Первое совещание с привлечением федерального центра прошло на минувшей неделе, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557007/#&gid=1&pid=3

