Руководству расчётного центра в Мурманской области грозит уголовная ответственность за неисполнение решения суда по переводу 11 млн рублей долга УК в адрес Филиала «АтомЭнергоСбыт»

В Мурманской области управляющая компания ООО «Алые паруса» задолжала гарантирующему поставщику электроэнергии «АтомЭнергоСбыт» 11 млн рублей. По решению Арбитражного суда Мурманской области с февраля 2023 года расчётный центр АО «МРИВЦ», где у управляющей организации был открыт счёт, должен был ежемесячно выплачивать по 30% поступающих средств, однако не делал этого. Теперь руководству АО «МРИВЦ» грозит уголовная ответственность.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», несмотря на то что денежные средства от населения на счёт ООО «Алые паруса» поступали регулярно, руководство АО «МРИВЦ» не переводило их в адрес АО «АтомЭнергоСбыт». В результате по заявлению «АтомЭнергоСбыта» Федеральная служба судебных приставов по факту умышленного злостного неисполнения решений Арбитражного суда Мурманской области возбудила в отношении генерального директора АО «МРИВЦ» уголовное дело по части 2 ст.315 УК РФ.

«Действия АО «МРИВЦ» рассматриваются законодательством как посягательство на нормальную деятельность государственных органов, осуществляющих приведение судебных актов в исполнение. Подобные нарушения – редкость. Но такое поведение должностного лица обязывает нас законно отстаивать свои права», - пояснили в филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

По данной статье за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта правонарушители наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.