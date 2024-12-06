Руководящий лётный состав авиационного корпуса Северного флота сдал зачётный тренаж по вынужденному покиданию воздушного судна

В рамках ежегодной проверки уровня готовности руководящего лётного состава сил авиации, в смешанном авиационном корпусе Северного флота проведен зачётный тренаж по вынужденному покиданию воздушного судна. В мероприятии были задействованы военнослужащие из числа летного руководящего состава авиационного корпуса и командиры авиационных полков.

Под руководством начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы была произведена оценка ряда зачётных элементов. В их числе - действия личного состава при вынужденном покидании воздушного судна, действия под куполом парашюта при снижении на сушу и водную поверхность, а также порядок работы с аварийными радиостанциями, средствами сигнализации и аварийно-спасательным снаряжением.

Тренаж проводился с использованием учебных мест, на которых были развернуты тренажёры в виде стапелей с подвесными системами парашюта и индивидуальных авиационно-спасательных средств.

Действия по покиданию воздушного судна отрабатывались с использованием самолётов и вертолётов различного типа.

Целью данной тренировки является проверка навыков и умений лётного состава, а также отработка практических действий по вынужденному покиданию воздушного судна при аварийной ситуации в полёте.

Данный элемент подготовки является обязательным для лётного состава. По результатам проведения тренажа в лётной книжке делается соответствующая запись, после которой лётчик может быть допущен к полётам, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12540651@egNews