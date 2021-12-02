Руководящий состав Северного флота ознакомился с тактикой действий мотострелковой бригады

На Северном флоте продолжается сбор руководящего состава по совершенствованию форм и способов применения межвидовой группировки сил и войск флота при решении задач по обеспечению безопасности государства в Арктике. Очередной его этап совпал с началом зимнего периода обучения и прошёл в Печенгском военном гарнизоне на базе отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Группу обучаемых офицеров возглавил заместитель командующего флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Командному составу флота была продемонстрирована организация работы оперативной группы боевого управления командного пункта мотострелковой бригады на полевом подвижном пункте управления при ведении боевых действий в Арктике. Старшие и высшие офицеры ознакомились с размещением на местности пунктов управления родов войск и служб, порядком и организацией охраны и обороны командного пункта бригады, а также с организацией питания в полевых условиях.

На военном полигоне возле посёлка Корзуново участникам сборов были продемонстрированы практические действия и боевые возможности береговых войск Северного флота. Были отработаны различные способы ведения боевых действий в суровых условиях Крайнего Севера.

Командующим объединениями флота и командирам соединений кораблей и подводных лодок, начальникам управлений, служб и отделов флота были показаны огневая засада мобильной группы, «танковая карусель», где «арктический» танк Т-80БВМ в непрерывном движении, маневрируя вдоль бруствера, ведёт стрельбу по условному противнику, применение группы средств огневого поражения для ведений огня прямой наводкой из 152-миллиметрового орудия самоходной гаубицы «Акация» с применением беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Также заполярные мотострелки продемонстрировали действия мобильной группы по борьбе с БПЛА противника.

Для непосредственного ознакомления офицеров с вооружением и военной техникой береговых войск Северного флота была развёрнута выставка её современных образцов, сообщает пресс-служба СФ.