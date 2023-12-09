Руководящий состав смешанного авиационного полка дальней авиации выполнил командирские полёты в Мурманской области

В них приняли участие опытные лётчики и штурманы дальних ракетоносцев-бомбордировщиков Ту-22м3. Полёты проходили в дневное и ночное время. Экипажи отработали основные и наиболее сложные элементы лётной подготовки, включая выполнение полетного задания в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, маневры ухода от средств авиационного поражения.

Особенностью данной лётной смены являлось то, что в их организации, проведении и обеспечении был задействован только руководящий состав смешанного авиационного полка дальней авиации и подразделений для подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению полетов.

Молодые офицеры на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задач.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, командирские полёты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полетов, а также выполнения полётных заданий.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12490193@egNews