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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.23 14:00

«Русатом Арктик» займётся развитием грузовой базы Северного морского пути

22 декабря госкорпорация «Росатом» создала дочернюю компанию АО «Русатом Арктик» для развития новых направлений бизнеса в Арктической зоне. Об этом сообщил 28 декабря «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Генеральным директором компании назначен Владимир Панов, являющийся спецпредставителем госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики. Уставный капитал общества составляет 76 млн 334 тысячи рублей Единственным акционером выступает АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом»).

«Русатом Арктик» займётся развитием грузовой базы Северного морского пути (СМП). В частности, компания будет осуществлять транспортное и логистическое обеспечение, развитие минерально-сырьевых кластеров, энерго- и инфраструктурное обеспечение, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Росатом».

 

Фото ПАО «ММП».

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