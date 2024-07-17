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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.24 13:00

«Руслан и Людмила» - с выпускницей ДТШ и звездой «Слова пацана»

Выпускница Детской театральной школы Мурманска Алёна Долголенко сыграет главную роль в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» по одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина. Основным её партнёром на съёмочной площадке будет Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Буратино») - он утверждён на роль Руслана.

Как сообщает Детская театральная школа г.Мурманска, режиссёр киноленты Егор Чичканов (известен по фильмам «И снова здравствуйте» и «Совершенно летние»), продюсер Рубен Дишдишян. Работа над экранизацией начнётся в 2025 году, а выпуск фильма в прокат запланирован на 2027 год.

Алёна Долголенко в 2019 году успешно окончила отделение «Основы актерского мастерства и режиссуры» ДТШ города Мурманска. Своё профессиональное обучение в настоящий момент продолжает в Москве - в школе-студии при МХАТ имени А.П. Чехова (курс Евгения Александровича Писарева, выпуск 2021-2025).

Начала сниматься в кино с 2020 года, сыграв в сериале «Некрасивая подружка - 3. Дело о четырёх блондинках». Также в её творческой копилке роли в фильмах «Золотая Дюна» (2021г.), «Легенды Орленка» (2022г.), «Блондинка» (2023г.), сериалах «Всем ветрам назло» (2023г.), «Киберпапа» (2024г.) и «Бедные смеются, богатые плачут» (2024г.). Помимо этого, в производстве находятся две работы - драма «Урок» и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», в котором у Алёны роль Натальи Гончаровой.

 

Фото  kino-teatr.ru.

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