Мурманская область. Арктика (16+)25.06.20 09:00
Руслан Кучерявый возглавил комитета по развитию городского хозяйства ЗАТО г.Североморск
Вакантную с января должность заместителя главы ЗАТО Североморск и председателя комитета по развитию городского хозяйства занял Руслан Кучерявый.
Руслан Владимирович раньше работал в администрации города, затем трудился в Росляково и в Мурманске. Его кандидатура на новую должность была утверждена на заседании Совета депутатов ЗАТО. Народные избранники пожелали Руслану Кучерявому успехов и профессиональных побед.
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