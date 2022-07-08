«Russian Creative Week»: экономика начинается с человека, поэтому необходимо создавать комфортные условия для жизни – Андрей Чибис

Делегация Мурманской области во главе с Андреем Чибисом 7 июля работает на «Russian Creative Week» в Москве. Креативная неделя – это главное федеральное событие в сфере креативных индустрий. Как подчеркнул в рамках пленарного заседания «Новое время — новые правила креативного сектора» первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, стратегии Мурманской области начинаются не с расположения производительных сил, фабрик и заводов, а с идеологической концепции «На Севере – жить!».

«Бытие определяет сознание. Другими словами, экономика начинается с человека. И, помимо заводов, на севере должны создаваться комфортные условия для жизни. Таким образом, чтобы преодолеть отток населения, были реализованы проекты по формированию новой идентичности, запущены проекты по поддержке креативных идей молодежи и созданию условий для их реализации. А активное развитие отрасли киноиндустрии позволило рассказать об изменениях, которые претерпел регион. Для этого сегодня снято около 20 фильмов и сериалов про Мурманскую область», - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Как в ходе беседы отметил Валерий Гергиев, концентрировать усилия следует на том, что сделать, чтобы люди остались, и каждые два года коллектив театра под руководством маэстро посещает Мурманскую область и даёт концерты. Также Валерий Гергиев высоко оценил результаты работы правительства региона.

Губернатор Мурманской области подчеркнул, что за всеми проектами, которые реализуются для северян и гостей региона, стоит упорная работа людей и потоки инвестиций, в том числе в креативные технологии и практики.

«Реализованные проекты - результат системной работы и заслуги государственного управления. Кроме того, принципиально важно помогать молодежи в реализации их стремлений и проектов. Так, например, мы построили «Контейнер-холл» в микрорайоне Мурманска - «Роста». Создателей проекта вдохновила на эту идею морская специфика города. Сегодня новое молодежное пространство - штаб-квартира форума молодых урбанистов «Рост», а одноименный район заиграл новыми красками», - отметил губернатор.

Также глава региона напомнил участникам пленарного заседания про село Териберка, которое совсем недавно было погибающим, а сегодня при 200 жителях количество посещений туристами возросло до 50 тысяч в год.

«Фильм «Левиафан» обратил внимание на село, оно стало популярным. Сегодня сюда направлен миллиард рублей инвестиций на 20 проектов, которые меняют среду. Мы делаем туда дорогу, проводим электроснабжение, протягиваем оптоволокно. Отрасль туризма стала развиваться и приносить реальные доходы, а северяне задумались, стоит ли уезжать с севера», - рассказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что креативные индустрии для правительства Мурманской области – это и система управления, и те молодежные проекты, которые поддерживает правительство региона, что, безусловно, является и точками роста. В заключение Андрей Чибис пригласил участников пленарного заседания посетить регион.

«У нас в Мурманской области прекрасные погодные условия, прохладно и комфортно по сравнению с Москвой, и мы точно - регион возможностей. Приезжайте к нам на севере жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/