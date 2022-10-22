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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.22 11:00

«Russian Event Awards»: Мурманская область вышла в финал Национальной премии в области событийного туризма

Мурманская область представлена в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в восьми номинациях:

«Лучшее молодёжное туристическое событие» – фестиваль молодёжных субкультур; 

«Лучшее событие в области гастрономического туризма» – фестиваль «Вкус Арктики»;

«Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (население до 100 тысяч человек)» – «Гаражане» – семейный фестиваль гаражной культуры;

«Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (население более 100 тысяч человек)» – форум «КультАрктика»;

«Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» – Арктический фестиваль «Териберка»;

«Лучшее туристическое событие исторической направленности» – «Imandra Viking Fest»;

«Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» – резиденция вдохновения «АртАрктика»; 

«Лучшее этнокультурное событие» – межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье». 

Как сообщает региональный комитет по туризму, всего на XI Национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено более 600 проектов из 62 регионов России.  343 проекта из 57 регионов были отобраны конкурсным жюри для участия в финальных мероприятиях премии «Russian Event Awards», которые пройдут 17 – 19 ноября в Нижнем Новгороде. 

Организаторами финальных мероприятий выступят правительство Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг – Тур».  

Фото: https://gov-murman.ru

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