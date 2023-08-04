«Русская глубинка» и «Акварельные истории»: мурманчан приглашают посетить выставки

Вчера на втором этаже ГДЦ «Арктика» в Мурманске открылась выставка мончегорского фотографа Артема Коржукова «Русская глубинка».

Творчество автора неразрывно связано с родным городом. В экспозицию вошли работы, которые, по замыслу фотографа, должны погрузить зрителя в атмосферу деревенской жизни Кольского Заполярья. На пейзажах — деревянные избы, церкви и северная природа в разное время года.

Посетить выставку «Русская глубинка» можно до 3 сентября.

А 5 августа в 17.00 в Выставочном зале города Мурманска состоится торжественное открытие выставки графики Елены Исаевой «Акварельные истории». В экспозиции будут представлены 64 картины молодой мурманской художницы. Особенное место среди них займут пейзажи, от морей до городских джунглей.

Выставка «Акварельные истории» будет работать до 5 сентября.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25463&page=1