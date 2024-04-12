«Русские потешки» награждены почётным дипломом Лауреата III степени в номинации «Ансамбли «Больших составов»

Ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» областной «Кировки» - лауреат IX Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Очарованье струн певучих…».

Конкурс проводился с 4 по 8 апреля в Петрозаводске, организаторами выступили Петрозаводская государственная консерватория имени Глазунова и Детская музыкальная школа №1 имени Синисало. Традиционное событие, направленное на сохранение и приумножение традиций русской педагогической и исполнительной школ игры на народных инструментах, объединило более 100 исполнителей и коллективов из разных уголков страны.

Как сообщает vk.com/murmancultur, участие в таком престижном мероприятии – это возможность для молодых музыкантов продемонстрировать своё мастерство перед широкой аудиторией и получить заслуженное признание. По результатам конкурса заполярные артисты были награждены почётным дипломом Лауреата III степени в номинации «Ансамбли «Больших составов».

Коллектив «Русские потешки» был создан в 2004 году. Руководитель коллектива Эдуард Ханов умело прививает детям любовь к русской инструментальной музыке и фольклору, благодаря чему ребята с юных лет погружаются в родную культуру и познают многообразие традиций нашей страны.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273013%2Falbum-139605315_00%2Frev