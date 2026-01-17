«Русские потешки» подарят ощущение светлого зимнего праздника

Как сообщает vk.com/odkkirova, русские народные инструменты несут в себе душу нашего народа и открывают безграничные горизонты для самовыражения. На сцене воцарится магия, способная превратить любой жанр — будь то рок, джаз или кантри — в чарующую симфонию, которая окутает вас филигранной игрой и живыми эмоциями.

Как уверяют организаторы концерта, в этот раз привычные мелодии зазвучат по-новому и заставят гостей «Кировки» открыть для себя мир музыки с новой стороны.

Концерт будет поистине разнообразным: в программе прозвучат как уже полюбившиеся публике композиции, ставшие визитной карточкой ансамбля, так и новые произведения, которые приятно удивят свежим звучанием и оригинальными аранжировками. Этот музыкальный вечер подарит атмосферу тепла и вдохновения, напомнит о красоте народных традиций и оставит в сердце зрителей ощущение светлого зимнего праздника. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457306700%2Fbe3d517542081d37bf