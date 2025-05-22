«Русские потешки» с концертами посетили детские сады

Ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» посетил детские сады №72 «Лапушка» в Мурманске и №38 в посёлке Молочный, чтобы подарить маленьким слушателям незабываемое музыкальное путешествие.

В яркой и тёплой атмосфере ребята окунулись в волшебный мир русских народных мелодий, напевов и забавных потешек, которые звучали на традиционных инструментах — балалайках, домрах, гармошках и ложках. Музыкальные номера, исполненные ансамблем, были тщательно подобраны и адаптированы для восприятия детьми дошкольного возраста.

Как отмечает vk.com/odkkirova, такие мероприятия способствуют расширению кругозора, развитию чувства патриотизма и знакомят дошколят с богатым наследием русской культуры.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457297764%2Fwall-23902826_29831