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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.21 09:00

Русские, украинцы и белорусы – самые многочисленные нации в Мурманской области

12 июня в нашей стране отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было про-возглашено главенство Конституции России и её законов. Спустя год в этот же день в России был выбран первый президент – Борис Николаевич Ельцин. А в 1994 году в стране появился новый праздник – День принятия Декларации о государственном суверенитете России, в 2002 году получивший своё современное название.

Традиционно День России отмечается масштабными праздничными мероприятиями, концертами и фейерверками, народными гуляниями и спортивными соревнованиями. Города украшают флагами и российской символикой. Праздник имеет яркие патриотические черты и является символом национального единения народов нашей страны.

Россия – многонациональное государство, на территории которого проживают представители более 190 национальностей и народностей.

Как сообщает руководитель Мурманскстата, В.Н. Морозов, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Мурманской области проживали 795,4 тысячи человек. Из них самой многочисленной нацией были русские – 642,3 тысячи человек (89 процентов от общей численности населения, указавшего свою национальную принадлежность). На втором месте по численности были украинцы (34,3 тысячи человек или 4,7 процента), на третьем – белорусы (12,1 тысячи человек или 1,7 процента).

По России в 2010 году картина была несколько иная – после русских (111,0 миллиона человек или 80,9 процента) наиболее многочисленными были татары – 5,31 млн человек (3,9 процента). В Мурманской области они были на 4 месте – 5,6 тысячи человек (0,8 процента). Далее по численности в регионе – азербайджанцы (3,8 тысячи человек – 0,5 процента), чуваши (1,8 тысячи человек – 0,2 процента), коренной малочисленный народ саамы (около 1,6 тысячи человек - 0,2 процента), примерно по столько же – коми, мордва и армяне (по 1,6 тысячи человек – по 0,2 процента), карелы (1,4 тысячи человек - 0,2 процента), молдаване (1,3 тысячи человек – 0,2 процента), узбеки (1,1 тысячи человек – 0,2 процента). Численность представителей других национальностей, проживавших в регионе на момент переписи 2010 года, не превышала 1 тысячи человек.

Новые данные о национальном составе России, в том числе и Мурманской области, будут получены в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения осенью 2021 года. Эти сведения будут необходимы для разработки государственных мер поддержки коренных малочисленных народов, сохранения родного языка и культуры представителей различных национальностей и создания условий для их изучения и развития.

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