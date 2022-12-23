Русский хоккей собирает друзей на домашний матч «Мурмана» в Суперлиге и финал Кубка Мурманска с участием «ММТП»

И вновь русский хоккей собирает друзей. Сегодня, 23 декабря, в рамках XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге хоккейный клуб «Мурман» примет команду «Кировец» из Уфы. Матч пройдёт на стадионе «Строитель». Начало игры в 18.30.

А уже завтра, 24 декабря, на стадионе «Строитель» пройдёт финальный матч Кубка г. Мурманска 2022 года по хоккею с мячом среди мужских команд, в котором встретятся команды «Мурманский морской торговый порт» и «Электранс» СШ-6. Команды уже встречались в рамках этого турнира. Игра прошла в минувший вторник и завершилась победой портовиков со счётом 10:4.

Как рассказал капитан «ММТП», мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский, в этом году «Электранс» СШ-6 серьёзно обновился. В команду пришли молодые игроки, но опыт и мастерство представителей «ММТП» позволили добиться победы.

«В рамках кругового турнира, который предшествовал финалу, команда Мурманского морского торгового порта показала стопроцентный результат и записала в свой актив победы во всех матчах. Прошедшая встреча с «Электранс» СШ-6 получилась своеобразной репетицией финала. Но даже с учётом победы мы понимаем, что нам ещё есть, над чем работать, тем более что в финальной игре наши соперники по турниру будут настроены максимально решительно. Мы стараемся для нашего предприятия и приглашаем портовиков, членов их семей прийти на стадион и поддержать команду!», - сказал Яков Красовский.

Финальный матч за Кубок начнётся в 15.00 на стадионе «Строитель».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250508%2Falbum-149919532_00%2Frev