Русский хоккей вновь собирает друзей

У любителей спорта вновь есть возможность провести «хоккейные» выходные. В субботу, 28 января, клуб «Мурман», который продолжает выступление в XXXI Чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге, встретится с командой «Байкал-Энергия» из Иркутска. Игра пройдёт на стадионе «Строитель», начало - в 13.00.

А уже на следующий день - в воскресенье, 29 января, - возьмёт старт Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд 2023 года. В первой встрече клюшки скрестят команды «Сборная Мурманска» и «СШ-6 – Мурман». Отметим, что костяк «Сборной Мурманска» составляют представители Мурманского морского торгового порта, который является одним из драйверов развития русского хоккея в Мурманске и Мурманской области.

Как рассказал мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский, в чемпионате принимают участие шесть команд. Они разделены на две группы, игры в которых пройдут по круговой системе: первая - ХК «Мончегорск», «Сборная Мурманска», «СШ-6 – Мурман»; вторая - СШОР г. Мончегорск, «Ветераны Мурманска», «Строитель» г. Мурманска. В первую группу вошли более сильные команды. Они будут бороться за право выступить в финале турнира и разыграть между собой золотые и серебряные медали. Команда, которая займёт в этой группе третье место, сразиться с лучшей командой из второй. Турнир продлится более месяца. Итоговые встречи запланированы на 4 и 5 марта.

«Мы настраиваемся на интересную спортивную борьбу и приглашаем наших земляков пережить яркие эмоции, которые дарит хоккей мячом!», - сказал Яков Красовский.

Вход на матчи бесплатный.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250853%2Fwall-149919532_2965