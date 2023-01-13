«Русский импрессионизм»: проект «Школа критики» приглашает на очередную лекцию

Посетить лекцию обязательно нужно, если хочется разобраться, был ли русский импрессионизм, а ещё определить характерные особенности направления, хронологические рамки импрессионизма в России и познакомиться со знаковыми персонажами российской живописи, которые работали в этом художественном течении.

Как пишет vk.com/murmanculture, в мире принято считать, что основная масса произведений в стиле импрессионизма была создана во Франции. И искусствоведы сходятся во мнении, что русского импрессионизма не существует. Но в то же время мы можем наблюдать в музеях импрессионистические работы Константина Коровина, Валентина Серова. В постсоветском художественном пространстве историки искусства только сейчас начинают восстанавливать справедливость и мало-помалу отвоёвывают право называть наших художников русскими импрессионистами. А в 2016 году в Москве публично открылся музей русского импрессионизма.

Лекция куратора Центра современного искусства «21А» Валерия Саковича о русском импрессионизме пройдёт 13 января в 19.00.

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на интересную встречу.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264322%2Falbum-139605315_00%2Frev