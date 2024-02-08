«Русский лёд-2024»: 13 погружений спасателей из Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России

6 февраля в Вологодской области открылась Международная научно-практическая конференция и фестиваль водолазных профессий «Русский лёд-2024». Традиционно мероприятие проходит на базе ведомственного Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра».

В торжественном открытии приняли участие заместитель Министра МЧС России Илья Денисов и Герой России, заслуженный спасатель Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Конференция объединила более четырехсот участников, треть из которых - водолазы и дайверы. Помимо большого количества представителей различных ведомств, министерств и организаций, в Вытегру приехали и коллеги из дружественных стран - Республики Беларусь, Казахстана и Азербайджана. География же нашей страны была представлена почти 30 регионами России. Это Чукотка и Камчатка, республики Саха (Якутия), Тыва, Удмуртия и многие другие.

Мурманскую область представили спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасателей центра МЧС России, аварийно-спасательной службы региона и управления по проведения аварийно-спасательных работ Северного флота. Возглавлял делегацию заместитель начальника #МЧСМурманск Дмитрий Татаров.

«В течение трёх дней у наших ребят была возможность попрактиковаться и обсудить особенности глубоководных работ при низких температурах и массу иных важных вопросов. Работа в арктических условиях строится по-особому, необходимо предусматривать всё до мелочей - ошибки быть не может, - комментирует Дмитрий Владимирович. - Здорово, что у наших спасателей есть возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом - это способствует развитию».

За несколько дней спасатели из Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России совершили 13 погружений. Во время каждого спуска водолазу ставились задачи, которые ему необходимо было выполнять. Как всегда, наши спасатели со всем справились.

Фото: https://vk.com/im?sel=3269974&z=photo-98884639_457284310%2Fwall-98884639_29008