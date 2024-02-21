«Русский Медведь»: мурманская молодёжь соревновалась в гиревом спорте

В Молодёжном спортивном центре МАУ МП «Объединение молодёжных центров» состоялись соревнования по гиревому спорту «Русский Медведь», в которых принял участие 21 человек.

Постоянные посетители центра — школьники и студенты соревновались в двух упражнениях: толчок и рывок гири.

Как сообщает администрация города Мурманска, абсолютными чемпионами стали: Евгения Жаринова с результатом 93 подъёма (вес гири — 12 кг) и Иван Воробьёв с результатом 169 очков (вес гири — 16 кг).

В Молодёжном спортивном центре регулярно проходят соревнования и групповые тренировки для мурманской молодежи, а также спортивные квесты, викторины и познавательные встречи. Ребятам рассказывают о правильном питании, технике выполнения упражнений и здоровом образе жизни в целом.

Групповые занятия в Центре проводятся бесплатно для мурманчан в возрасте от 14 до 35 лет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26765&page=1