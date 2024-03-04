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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 11:00

Русский Север и Арктика - одно из пяти направлений мечты для россиян

В Мурманске состоялась первая установочная сессия разработчиков туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макрорегиона «Русский Север и Арктика».

В рабочем совещании с разработчиками приняли участие представители всех муниципальных образований Мурманской области, исполнительные органы экономики, транспорта, природы и жилищно-коммунальной сферы, подведомственные учреждения градостроительства и дирекция особо охраняемых природных территорий, а также представители туристического бизнеса и малого и среднего предпринимательства.

Туристическая макротерритория «Русский Север и Арктика», куда входят Мурманская область, Архангельская область, Вологодская область и Республика Карелия, выделена в государственной программе «Развитие туризма» как одна из 12 приоритетных макротерриторий для развития туризма. Для каждой такой макротерритории в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по инициативе Минэкономразвития России запланировано создание схемы туристического развития. В 2024 году будет разработана турсхема «Русский Север и Арктика».

«В данном документе мы можем консолидировать все планы и инструменты развития туризма в Мурманской области. Мы не стояли на месте и уже разработали 15 планов развития туризма в муниципалитетах, которые включают в себя блоки и инфраструктуры и кадров и маркетинга. Важно, чтобы муниципалитеты и все разработанные дорожные карты были включены в работу», - рассказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

«В 2022 году в рамках разработки турсхемы страны был проанализирован потенциал туристического развития всех регионов, в т.ч. входящих в макротерриторию «Русский Север и Арктика». Согласно данным, полученным в ходе анализа, Мурманская область уже входит в пятёрку лидеров по турпотоку и доходам от туризма среди регионов СЗФО, на неё приходится до 30% всех туристических поездок на макротеритории «Русский Север и Арктика» и треть всего турпотока Арктической зоны Российской Федерации. Задачи туристической схемы макротерритории, проанализировав весь потенциал каждого региона, сформировать предложения по развитию туристической и сопутствующей инфраструктуры, которая позволит максимально раскрыть туристические возможности Русского Севера и Арктики для различных групп путешественников, увеличить долю доходов от туризма в региональные бюджеты и при этом соблюсти баланс между развитием отрасли и сохранением уникальной природы и этно-культурной идентичности макротерритории и регионов, которые в неё входят», - подчеркнула руководитель проектного офиса ПроГород (Группа ВЭБ) Ксения Титова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, по данным соцопроса, проведённого в ходе разработки турсхемы страны, Русский Север и Арктика - одно из пяти направлений мечты для россиян, наряду с Дальним Востоком и Байкалом.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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