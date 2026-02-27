«Русский стиль: сталь»: северян приглашают на выставку современного искусства на тему специальной военной операции

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось торжественное открытие передвижного патриотического выставочного проекта «Русский стиль: сталь». Экспозиция объединила произведения современных художников из разных регионов России. Каждая работа — это художественное осмысление событий специальной военной операции, поиск символов и образов сегодняшнего дня.

Уникальность проекта в том, что вместо традиционных холстов авторы используют стандартные плиты от бронежилетов. В экспозиции представлено около 60 работ в различных стилях и техниках: от классической живописи до современного искусства. Участниками стали академики, лауреаты премий, студенты художественных вузов, живописцы и графики. Идеолог проекта, художник и философ Антон Беликов, сейчас находится в зоне СВО в составе российских войск.

«Искусство, как дыхание времени, отражает то, что происходит с нами сегодня. А эта выставка показывает, как смотрят на мир глаза наших современников, нашей молодежи. Очень здорово, что здесь есть работа нашего земляка Дмитрия Севера из Полярных Зорь. И действительно, вот так современно показать то, что происходит сегодня, это дорогого стоит. Поэтому всем желаю приятного просмотра, впечатлений и непростых размышлений», — подчеркнула в приветственном слове министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Куратор выставки, член Московского Союза художников Светлана Чепрова рассказала, что идея родилась как попытка найти символы сегодняшнего дня, а сталь бронежилетов стала не просто материалом, а метафорой защиты и стойкости.

«Сейчас мы буквально живём на страницах учебника истории, и от того, какими они будут написаны, такими останутся для последующих поколений. Художники получили настоящие стальные плиты, которые имеют вес, фактуру, и это сразу задавало определенный настрой. Главный нравственный камертон выставки — настоящий бронежилет бойца, тяжело раненного на Донецком направлении. Это напоминание о том, какой ценой достаётся победа», — пояснила она.

Особые слова благодарности Светлана Чепрова выразила правительству Мурманской области, руководителям и сотрудникам Культурно-выставочного центра Русского музея за поддержку и тёплый приём. Также она рассказала, что проект продолжает развиваться, и пригласила мурманских художников к нему присоединиться.

Заместитель руководителя по связям с общественностью филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Корвякова подчеркнула важность подобных проектов для сохранения памяти о героях и поддержки участников специальной военной операции. По её словам, такие выставки помогают зрителям прочувствовать глубину происходящих событий и отдать дань уважения защитникам.

Выставка открылась при поддержке регионального минкульта в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Жители и гости заполярной столицы могут посетить экспозицию до 19 апреля.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО, редакция газеты «Мурманский вестник»): https://gov-murman.ru/info/news/562962/#&gid=1&pid=1