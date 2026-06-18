Рябиновая аллея на улице Сафонова в Североморске станет ещё краше

Во флотской столице снова работает команда Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра Российской академии наук им. Н.А. Аврорина. Планы её работы глава муниципалитета Евгений Евменьков обсудил 16 июня с руководителем сада-института Евгением Боровичевым и его командой.

- Наша рябиновая аллея – главное украшение улицы Сафонова. Без неё это была бы уже совсем другая улица. И мы должны её сохранить, - убеждён глава ЗАТО г. Североморск.

Зимой учёные обследовали аллею. С учётом их рекомендаций в холодное время, пока деревья «спали», были удалены сухие и аварийные стволы. Сейчас, когда рябины начинают цвести, специалисты проводят более детальный анализ и разрабатывают рекомендации по посадкам.

По предварительной оценке, есть участки, где деревья необходимо проредить, чтобы обеспечить наилучшие условия для роста, а где-то, наоборот, просятся насаждения.

Как было отмечено во время встречи, аллею флотской столицы обязательно обновят, чтобы она стала еще красивее. Отдельно будет проработан вопрос наполнения сквера новыми деревьями и кустами, где установлен памятник участникам СВО.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19790-alleyu-na-ulice-safonova-obnovyat/#news-gal-2