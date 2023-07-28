Рябиновая аллея, Театральный бульвар, Семёновское озеро, ДК им. С.М. Кирова, «6-ая героическая» и «Сказка» - в трудовом отряде ММТП подвели итоги очередной недели

За минувшую неделю наши трудотрядовцы покрасили и протерли 52 лавки и урны, скосили и убрали 80 кубометров травы. Также они почистили территорию и обновили внешний вид конструкций детского городка на Театральном бульваре, а ещё приводили в порядок городские пространства на Рябиновой аллее, в зоне отдыха на Семёновском озере, возле городка «Сказка», у Мемориала воинам 6-й героической комсомольской батареи и ДК им. С.М. Кирова.

Уже совсем скоро завершится вторая смена трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК». Но юноши и девушки, которые почти целый месяц посвятили себя работе на улицах, в парках и скверах Мурманска, где они помогают поддерживать чистоту и порядок, считают, что это вовсе не повод, чтобы сбавлять набранный темп.

За минувшую неделю наши трудотрядовцы покрасили и протерли 52 лавки и урны, скосили и убрали 80 кубометров травы. Также они почистили территорию и обновили внешний вид конструкций детского городка на Театральном бульваре, а ещё приводили в порядок городские пространства на Рябиновой аллее, в зоне отдыха на Семёновском озере, возле городка «Сказка», у Мемориала воинам 6-й героической комсомольской батареи и ДК им. С.М. Кирова.

«Работа юношей и девушек из нашего трудового отряда - это хороший пример достойного отношения к тому, что ты выбираешь в своей жизни, к городу, в котором живешь, к людям, которые тебя окружают. Работникам Мурманского морского торгового порта очень приятно, что их дети растут достойными гражданами!», - подчеркнула начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Напомним, деятельность трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» организована АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации г. Мурманска. На протяжении трёх летних месяцев дети работников мурманских предприятий, входящих в Национальную транспортную компанию Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала, каждый день выходят на улицы областного центра и выполняют серьёзные и ответственные задачи по благоустройству и поддержанию чистоты и порядка. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки. Организация деятельности трудового отряда успешно решает сразу несколько задач, в том числе: обеспечение сезонной занятости для детей работников компании, поддержка ребят, трудовое и патриотическое воспитание, оказание помощи городским службам в поддержании чистоты улиц, парков и скверов Мурманска. Также они участвуют в значимых социальных акциях и проектах. В знак благодарности за достойный труд АО «ММТП» помогает в организации отдыха, познавательных поездок и экскурсий.

В прошлом году проект «Трудовые отряды СУЭК» вошёл в число призёров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Компания была отмечена в номинации «Лидер социальных изменений» и в очередной раз подтвердила статус признанного лидера корпоративной социальной ответственности в России. «Трудовые отряды СУЭК» – один из самых известных корпоративных социальных проектов в России. Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-18 лет от Мурманска до Владивостока. Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239263