Ряд детских площадок и общественных пространств Мурманской области не выдержал проверки Светланы Калининой

По итогам проверки члена Центрального штаба Народного фронта, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Светланы Калининой был направлен ряд обращений в прокуратуру Мурманской области и в адрес органов исполнительной власти. В течение трёх дней мы вместе с командой главного эксперта по ЖКХ инспектировали дворы и общественные пространства в семи городах Заполярья.

Почти 30 объектов – от дворовых территорий с детскими площадками до общественных пространств в виде набережных с современной инфраструктурой. В рейд - практически с первыми петухами. Начали с Мурманска. Первый участок - ул. Полярной дивизии, выполненный в рамках национального проекта «БКАД». Светлана Калинина обратила внимание на зауженную проезжую часть, которую можно было расширить за счёт части зелёных зон, тогда машины могли бы спокойно разворачиваться. Тем более, что рядом находится поликлиника. Отдельное внимание – яме посреди дороги, причину которой подрядчик объяснил недоделанным трубами.

Новая набережная «Город у Белого моря» вдоль ул. Рыбацкой в Кандалакше строится с 2021 года. На вид – все красиво и современно. Но стоит копнуть поглубже, и вылезает множество недоработок. Болты, фиксирующие конструкции игровых элементов, могут легко травмировать ребёнка, горка также представляет опасность. Острые деревянные углы смотровой площадки не обработаны. Толщина покрытия недостаточна, маты нужно переложить. И все – до 1 ноября.

Детская площадка в Оленегорске на Строительной, 48 тоже вызвала множество нареканий: устаревшее оборудование, проржавевшие конструкции – не территория для отдыха, а полигон для выживания.

«С 1 декабря за каждую такую горку-убийцу – штраф 350 тысяч рублей, и не важно, чья это собственность. Прокуратура постоянно ведёт проверку безопасности детства», - отметила Калинина.

К слову «горку-убийцу» демонтировали тем же днём. Той же судьбы, по мнению Светланы Калининой, достоин и новый скейт-парк, практически каждый элемент которого представляет серьёзную опасность. Такие объекты, уверена главный эксперт ЖКХ, необходимо предварительно согласовывать с Федерацией скейтбординга России.

Но самые яркие впечатления для команды Калининой оставила, пожалуй, «Ленинградская набережная» в Мончегорске. В 2019 году проект победил на Всероссийском конкурсе создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторический поседениях. Но, несмотря на освоенные десятки миллионов рублей, деревянное покрытие уже частично сгнило, место для сцены разрушается, на территории, предназначенной для организации праздников и гуляний, нет ни одной розетки. Опор освещения то нет вовсе, то они буквально натыканы друг на друга. Такая же ситуация с урнами. И ни одного бесплатного туалета.

«Хотелось бы таких проектных решений, чтобы они были востребованы: ни на один день положена доска, которая не сегодня, так завтра отвалится, ни на один день положены дорожки, которые сегодня уже надо перекладывать, потому что какой-то подрядчик неправильно положил асфальт. Я хочу, чтобы здесь для людей были закрытые террасы, потому что здесь озеро, и зимой, и осенью детям хочется посидеть в закрытых террасах, чтобы ветер не сдувал, потому что для меня Мончегорск – город ветров. Но важно и другое: нет денег на туалетные комнаты, но есть деньги на огромное количество фонарей, которые совершенно здесь не обоснованы, и огромное количество урн, которые стоят огромных денег», - отметила Калинина.

Пока же у представителей власти есть возможность исправить все выявленные недочёты – были определены сроки работы над ошибками, которую обязательно проверит Народный фронт и прокуратура.

Фото предоставлено региональным отделением Народного фронта.