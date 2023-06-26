Ряд дорог в Мурманской области, запланированных к ремонту в этом году, уже полностью готовы

В рамках оперативного совещания сегодня обсудили ход дорожных ремонтов. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что ряд объектов, запланированных к ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», уже полностью готовы.

«Это дороги Кола–Зверосовхоз, Кола–Выходной и Пиренга–Ковдор. А также одна улица в Мурманске. Кроме того, 9 объектов находятся со степенью готовности свыше 90%», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также сообщил, что в рамках плана «На Севере – жить» полностью завершены работы на 9 улицах в Ревде, Апатитах, Молочном и Ловозере. На 10 улицах в Апатитах, Умбе, Кандалакше, Коле, Зеленоборском и Ревде готовность ремонтных работ выше 80%.

«Напомню, что в этом году всего мы запланировали обновить свыше 900 тысяч квадратных метров наших автодорог», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru